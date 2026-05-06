На Западе пришли в ярость из-за атаки Украины на Крым

Боуз: Украина нарушила перемирие на 9 Мая, атаковав Крым

Украина нарушила перемирие на 9 Мая, атаковав Крым. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Киев атакует Крым (...) за несколько минут до введения Зеленским "режима тишины", а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию», — написал он.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали республику вечером во вторник, 5 мая. Аксенов также сообщил, что при ударе украинских дронов по Джанкою не стало пяти человек. По его словам, их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об отраженной атаке дронов. По его словам, было сбито четыре беспилотника в районе Верхнесадового и Северной стороны. Отмечается, что никакие гражданские объекты в городе не повреждены.