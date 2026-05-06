Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 6 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе пришли в ярость из-за атаки Украины на Крым

Боуз: Украина нарушила перемирие на 9 Мая, атаковав Крым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Украина нарушила перемирие на 9 Мая, атаковав Крым. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Киев атакует Крым (...) за несколько минут до введения Зеленским "режима тишины", а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию», — написал он.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали республику вечером во вторник, 5 мая. Аксенов также сообщил, что при ударе украинских дронов по Джанкою не стало пяти человек. По его словам, их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об отраженной атаке дронов. По его словам, было сбито четыре беспилотника в районе Верхнесадового и Северной стороны. Отмечается, что никакие гражданские объекты в городе не повреждены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

    СК отреагировал на отравление газом российских школьников во время уроков

    Назван способный снизить риск болезни Альцгеймера продукт

    Россию покинул малоизвестный китайский автобренд

    Российский журналист попал под удар беспилотника ВСУ

    Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

    Спасенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

    Жестокую расправу в российской сауне раскрыли спустя 20 лет

    Стало известно о поворотном моменте в конфликте США и Ирана

    Российской волейболистке предложили выступать за сборную Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok