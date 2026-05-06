17:21, 6 мая 2026Культура

Названа самая популярная военная драма среди россиян

«Молодая гвардия» и «Солдатская мать» стали самыми популярными военными драмами
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Молодая гвардия»

Драма «Молодая гвардия» с актером Юрой Борисовым вошла в число самых популярных фильмов о Великой Отечественной войне (ВОВ) среди россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга ON Медиа.

«За период с 30 апреля 2025 по 30 апреля 2026 года из фильмов о войне наибольший зрительский интерес вызвали драмы "Солдатская мать" и "Молодая гвардия"», — сказано в материале.

Также среди популярных картин — «Семнадцать мгновений весны», «Враг у ворот» и документальный фильм «Победа», рассказывающий о главных сражениях ВОВ.

Ранее певец Стас Пьеха назвал песни о Великой Отечественной войне, которые трогают его до слез. Любимой песней о войне он назвал «Белорусский вокзал». Также артист упомянул композицию «Фронтовые подруги», посвященную женщинам-участницам войны.

