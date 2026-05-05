Пьеха назвал заставляющие его плакать песни

Стас Пьеха признался, что военная песня «Белорусский вокзал» трогает его до слез

Певец Стас Пьеха назвал композиции о Великой Отечественной войне (ВОВ), которые способны растрогать его до слез. Об этом он рассказал порталу «Абзац».

Самой трогательной песней о ВОВ артист назвал «Белорусский вокзал», который считает любимой военной песней на эту тематику. Также он упомянул композицию «Фронтовые подруги», посвященную женщинам-участницам войны.

«Мурашки по всему телу. Нет ни одной такой песни, которую я бы много лет пел и перепроживал», — признался Стас.

Кроме того, исполнитель отметил, что не считает нужным заставлять детей изучать военные песни: каждая семья вправе самостоятельно решать.

В октябре 2025 года певец Стас Пьеха рассказал о своем опыте пребывания в реабилитационной клинике. Известно, что артист страдал от наркотической зависимости.