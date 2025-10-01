Пьеха рассказал о своем опыте лечения в рехабе

Стас Пьеха признался, что несколько раз лечился в реабилитационном центре

Певец Стас Пьеха рассказал о своем опыте пребывания в реабилитационной клинике. Об этом он сообщил в шоу «Токсики» на платформе VK Video.

По словам Пьехи, он страдал от наркотической зависимости и сначала приезжал в рехаб на три дня, потом на пять и так далее.

«А потом, когда с сердцем начались проблемы, заехал уже надолго. Потому что не мог уехать просто», — заявил Стас.

Также артист отметил, что, по его мнению, для зависимых нет способа «приехать один раз и больше не возвращаться». Он считает, что нужно продолжать лечение, пока оно не даст результат.

Ранее Стас Пьеха рассказал, что концерт в Нижнем Новгороде, который прошел 16 августа, потребовал от него полной отдачи и негативно сказался на здоровье.