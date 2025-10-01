Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:21, 1 октября 2025Культура

Пьеха рассказал о своем опыте лечения в рехабе

Стас Пьеха признался, что несколько раз лечился в реабилитационном центре
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певец Стас Пьеха рассказал о своем опыте пребывания в реабилитационной клинике. Об этом он сообщил в шоу «Токсики» на платформе VK Video.

По словам Пьехи, он страдал от наркотической зависимости и сначала приезжал в рехаб на три дня, потом на пять и так далее.

«А потом, когда с сердцем начались проблемы, заехал уже надолго. Потому что не мог уехать просто», — заявил Стас.

Также артист отметил, что, по его мнению, для зависимых нет способа «приехать один раз и больше не возвращаться». Он считает, что нужно продолжать лечение, пока оно не даст результат.

Ранее Стас Пьеха рассказал, что концерт в Нижнем Новгороде, который прошел 16 августа, потребовал от него полной отдачи и негативно сказался на здоровье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минпромторг опубликовал список машин, разрешенных для использования в такси. Почему он вызвал недоумение?

    Россиянка потеряла мужа после ссоры и заявила в полицию о его похищении

    Россиянам раскрыли простой способ продлить жизнь на четыре года

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Туристку накачали наркотиками, избили и похитили из отеля на курорте в Африке

    В городе Киевской области произошел блэкаут после ударов дронов

    В российском городе произошла массовая драка между двумя школами

    Пьеха рассказал о своем опыте лечения в рехабе

    Федерация футбола Израиля выразила желание пригласить в сборную российского вратаря

    Генерал рассказал о применении неуязвимых дронов в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости