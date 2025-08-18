Культура
13:31, 18 августа 2025

Известный певец пожаловался на проблемы со здоровьем после концерта в российском городе

Стас Пьеха заявил о проблемах со здоровьем после выступления в Нижнем Новгороде
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Известный российский певец Стас Пьеха рассказал, что концерт в Нижнем Новгороде, который прошел 16 августа, потребовал от него полной отдачи и негативно сказался на здоровье. Артиста цитирует Super.ru.

По словам исполнителя, он давно страдает от проблем со сном и из-за этого находится под наблюдением специалистов. Певец уточнил, что после интенсивных выступлений, уснуть становится практически невозможно. «Я максимально пытался этот праздник не испортить, а как бы еще больше дополнить собой. И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик», — отметил он.

Ранее Стас Пьеха призвал мужчин заниматься единоборствами ради внутреннего стержня.

