Россия
12:43, 6 мая 2026Россия

Перечислены цели ударов российских войск по Украине за сутки

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные за сутки цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, атакованы склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 156 районах.

Согласно официальным данным ведомства, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск около 1125 солдат.

В марте зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Украина, по его словам, не готова к такого рода решениям.

