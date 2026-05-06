15:39, 6 мая 2026Силовые структуры

Подростки растерзали пришедшего на стрелку за своего друга россиянина

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Челябинске три подростка в возрасте от 14 до 16 лет учинили расправу над 31-летним мужчиной. Об этом сообщает 74.ru.

По данным источника издания, конфликт изначально у школьников случился с другом потерпевшего, который плохо отозвался о девушке одного из них. Оскорбленная сторона потребовала сатисфакции и забила стрелку. Мужчина тоже позвал на стрелку друга, но сам не пришел. В итоге его товарища сильно избили руками и ногами. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

На время расследования уголовного дела самого младшего участника процесса отправили под домашний арест, те, кто старше, будут ждать начала суда в СИЗО.

Ранее в московском районе Коньково на восьмиклассницу напали 10 подростков. Поводом для избиения школьницы стала симпатия к молодому человеку.

