Подразделения ВС РФ смогли продвинуться в Волчанском районе Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил РФ смогли продвинуться в Харьковской области, пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись на расстояние до километра в Волчанском районе», — передает канал слова своего источника.

По его словам, бои идут в лесном массиве, а украинские силы безуспешно пытаются проводить контратаки.

Ранее командир подразделения с позывным Сват рассказал, что подразделения 71-й мотострелковой дивизии группировки «Север» за прошедший месяц уничтожили более десяти наземных роботизированных комплексов (НРТК), нарушив логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.