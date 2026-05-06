Бойцы «Севера» уничтожили более десяти НРТК, нарушив логистику ВСУ

Подразделения 71-й мотострелковой дивизии группировки «Север» за прошедший месяц уничтожили более десяти наземных роботизированных комплексов (НРТК), нарушив логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Итоги ударов подвел командир подразделения с позывным Сват, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что такие платформы применяются также для подвоза продовольствия на позиции. По его словам, попытки перемещать их скрытно вдоль лесополос и под кустарником не дают результата из-за круглосуточного наблюдения расчетов разведывательных беспилотников.

Военный добавил, что после обнаружения НРТК к работе подключаются расчеты ударных беспилотных систем, а координация действий ведется через штатные средства связи.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ несут колоссальные потери в Харьковской области.