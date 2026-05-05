14:00, 5 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ на одном из направлений

Кимаковский: ВСУ несут колоссальные потери в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в Харьковской области. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, против украинских военнослужащих на данном участке фронта успешно работают бойцы российской группировки войск «Запад». Их основной задачей является выбивание сил ВСУ.

«В неделю там каждый день получается от батальона и выше уничтожать. Когда цифры смотрю, то, конечно, иногда ужасаюсь, сколько они людей кладут, колоссальные потери у ВСУ», — добавил Кимаковский.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ из Харьковской области. Украинские бойцы оставили позиции в Бударках, следуя вдоль реки Волчья.

