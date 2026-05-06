15:08, 6 мая 2026Мир

В стране ЕС открыли памятник советским воинам

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В венгерской деревне Цеце открыли после ремонта мемориал воинам Советского Союза. Об этом сообщает РИА Новости.

«В окрестностях Цеце разгорелись кровопролитные бои, ставшие частью масштабной Балатонской оборонительной операции, в ходе которой красноармейцы отразили последнее наступление гитлеровских войск во Второй мировой войне», — цитирует агентство российского посла Евгения Станиславова на цремонии открытия мемориала 569 воинам.

По словам дипломата, сотрудники представительства Министерства обороны России по военно-мемориальной работе смогли уточнить персональные данные 180 павших воинов и впервые установить имена 389, таким образом удалось увековечить имена всех 569 солдат и офицеров.

Ранее президент Сербии Александр Вучич передал российскому послу в Белграде Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлением российского лидера Владимира Путина с Днем Победы. Сербский глава назвал 9 мая одним из самых светлых праздников в истории человечества.

