08:01, 7 мая 2026Экономика

Маск расформирует свою ИИ-компанию

ИИ-стартап Илона Маска xAI станет подразделением SpaceX
Дмитрий Воронин

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

ИИ-стартап Илона Маска xAI перестанет существовать в качестве самостоятельной компании и будет преобразован в структурное подразделение SpaceX. Об этом самый богатый человек планеты написал в своем микроблоге в X.

«Как отдельная компания xAI будет расформирована и будет просто SpaceXAI — разработчиком ИИ-продуктов от SpaceX», — сообщил миллиардер, не приведя других деталей реорганизации.

В феврале стало известно, что xAI Маска, в результате слияния которой с его же космической компанией SpaceX, появилась самая дорогая частная компания в мире, изменит организационную структуру и проведет сокращение штата.

Запланированные изменения нацеливают в том числе на усиление моделирующего программные продукты с использованием ИИ проекта Macrohard, который миллиардер считает потенциально самым важным для этого бизнеса.

