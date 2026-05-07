13:54, 7 мая 2026

Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Экспертиза установила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Россию через Латвию дронами типа «Лютый». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 "Лютый" украинского производства», — говорится в сообщении.

Минобороны ранее сообщило о попытке удара украинских войск по гражданским объектам в Санкт-Петербурге. По данным оборонного ведомства, атака велась через Латвию.

Отмечается, что Воздушно-космические силы России обнаружили в воздушном пространстве страны НАТО шесть дронов, а также два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16. Пять БПЛА пропали в Латвии, а шестой удалось сбить на территории России.

