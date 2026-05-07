Уехавший из России в США популярный блогер отказал Дудю в интервью

Блогер Илья Maddyson заявил, что отказал журналисту Юрию Дудю в интервью

Уехавший в США популярный российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Maddyson, отказал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом Maddyson рассказал в трансляции на платформе Kick.

«Неделю назад Дудь написал, говорит: "Мы много обсуждали, что ты ко мне придешь, когда ты придешь?" Я написал: "Никогда"», — сказал Давыдов.

Блогер пояснил, что не хочет беседовать с журналистом после того, как тот взял интервью у лидера воюющего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По мнению Давыдова, прийти на интервью к Дудю после Капустина будет «стремно».

Ранее сообщалось, что судебные приставы принудительно взыскали штрафы с Дудя. Речь идет о сумме 60 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года мировой судья в Москве заочно приговорил Дудя к году и десяти месяцам лишения свободы. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента.