С Дудя принудительно взыскали штрафы

С блогера Дудя принудительно взыскали штрафы на 60 тысяч рублей

Судебные приставы принудительно взыскали штрафы с блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

Журналиста оштрафовали за отсутствие плашки иноагента на 60 тысяч рублей. При этом он остался должен еще около восьми тысяч за нарушения порядка деятельности иноагента.

Ранее за долги арестовали квартиру Дудя. Арест наложили на квартиру площадью 80 квадратных метров в Южном Бутово, которой Дудь владеет с 2012 года. Стоимость жилья в настоящее время оценивается примерно в 26 миллионов рублей.

В ноябре 2025 года суд заочно приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Блогер был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.