10:16, 16 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты перспективы дела Дудя в России

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело иноагента Дудя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прокуратура Москвы раскрыла перспективы расследования уголовного дела журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
 
Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах»), и направила в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, журналист дважды на протяжении года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако в нарушение требований игнорировал маркировку.

Дудь находится в межгосударственном розыске, суд выдал санкцию на его заочный арест.

Ранее сообщалось, что он досрочно приостановил действие товарного знака «вДудь» в России.

