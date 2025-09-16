Раскрыты перспективы дела Дудя в России

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело иноагента Дудя

Прокуратура Москвы раскрыла перспективы расследования уголовного дела журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.



Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах»), и направила в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, журналист дважды на протяжении года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако в нарушение требований игнорировал маркировку.

Дудь находится в межгосударственном розыске, суд выдал санкцию на его заочный арест.

Ранее сообщалось, что он досрочно приостановил действие товарного знака «вДудь» в России.