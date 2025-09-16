Раскрыты перспективы дела Дудя в России

Прокуратура Москвы раскрыла перспективы расследования уголовного дела журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах»), и направила в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, журналист дважды на протяжении года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако в нарушение требований игнорировал маркировку.
Дудь находится в межгосударственном розыске, суд выдал санкцию на его заочный арест.
Ранее сообщалось, что он досрочно приостановил действие товарного знака «вДудь» в России.