05:11, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Дудь досрочно приостановил действие своего товарного знака

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Юрий Дудь

Юрий Дудь. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) досрочно приостановил действие товарного знака «вДудь» в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что срок действия исключительного права на товарный знак «вДудь» заканчивался в июне 2027 года, однако по заявлению правообладателя — Юрия Дудя — было принято решение о досрочном и полном прекращении охраны товарного знака.

Ранее стало известно, что Дудь проходит подозреваемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Официального подтверждения этой информации пока нет.

