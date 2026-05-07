Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:19, 7 мая 2026Мир

В США заявили о «тяжелых» последствиях поддержки Украины для Европы

Профессор Миршаймер: Экономика Европы попала в тяжелое положение из-за Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Страны Европы оказались в тяжелом положении из-за поддержки Украины. О последствиях политики европейских государств рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«В Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Великобритании. Британская экономика находится в более плачевном состоянии, чем экономики других европейских стран, а их экономики попали в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине. Так что этот конфликт нанес очень серьезный ущерб», — сказал он.

По его словам, война США с Ираном только усугубила ситуацию. Ударом по европейской экономике стало и ухудшение отношений Евросоюза с США, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что военная операция президента США Дональда Трампа против Ирана серьезно навредила экономике Германии. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост цен на топливо, в связи с чем темпы восстановления немецкой экономики замедлились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

    Освобожденного при обмене оппозиционера переобъявили в розыск в России

    ВСУ перебросили резервы к Сумам из-за российских войск

    Собянин сообщил о новой атаке украинских беспилотников на Москву

    Microsoft обвинили в обмане геймеров

    Девушка выложила фото найденной во время уборки вещи и получила совет отнести ее в музей

    Блогерша описала отличие европейцев от россиян словами «наши стесняются это сказать»

    Эксперт Милешкин оценил новые парковочные льготы для некоторых водителей

    Возившую в коляске мертвого ребенка россиянку отправили в психдиспансер

    В США определили доминирующую сторону конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok