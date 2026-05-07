Профессор Миршаймер: Экономика Европы попала в тяжелое положение из-за Украины

Страны Европы оказались в тяжелом положении из-за поддержки Украины. О последствиях политики европейских государств рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«В Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Великобритании. Британская экономика находится в более плачевном состоянии, чем экономики других европейских стран, а их экономики попали в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине. Так что этот конфликт нанес очень серьезный ущерб», — сказал он.

По его словам, война США с Ираном только усугубила ситуацию. Ударом по европейской экономике стало и ухудшение отношений Евросоюза с США, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что военная операция президента США Дональда Трампа против Ирана серьезно навредила экономике Германии. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост цен на топливо, в связи с чем темпы восстановления немецкой экономики замедлились.

