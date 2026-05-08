04:00, 8 мая 2026Интернет и СМИ

Девушку вычеркнули из списка гостей на свадьбе по неожиданной причине

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nufay artcity / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником MutedThroat2014 рассказал, что отказался приглашать на свою свадьбу девушку родного брата. Он объяснил это тем, что она пренебрежительно относиться как к самой церемонии, так и к некоторым ее участникам.

«Мой брат встречается с ней около года. Сначала я думал, что с ней все в порядке, но за последние месяцы она сделала несколько грубых замечаний по поводу работы моей невесты, списка гостей и даже масштаба свадьбы», — написал автор.

В минувшие выходные, когда невеста напомнила, что церемония будет небольшой, и попросила строго соблюдать рассадку гостей, возлюбленная брата автора рассмеялась и заявила: «Все это звучит дешево и как-то бессмысленно». В ответ на сделанное ей замечание она пожаловалась, что дата свадьбы совпадает с ее записью к косметологу, из-за чего стоит перенести торжество.

«Я сказал брату, что его девушке не место на свадьбе, раз она не может проявить уважение. Он пришел в ярость и сказал, что я унижаю его, исключая девушку. Моя невеста также не хочет видеть на нашей свадьбе человека, который открыто проявляет к нам неуважение», — заключил автор.

Ранее мать изменника пригласила на его свадьбу бывшую девушку в откровенном виде. Она отправила ей облегающее корсетное платье красного цвета, оформленное глубоким декольте.

