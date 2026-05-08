Два туриста не выжили при извержении вулкана в Индонезии

Два туриста не выжили после извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера на востоке Индонезии. Об этом пишет газета The Guardian.

Еще как минимум десять отдыхающих пропали без вести. «[Не выжили] трое: двое иностранцев и один житель острова Тернате», — сообщил телеканалу Kompas TV начальник полиции северной Хальмахеры Эрлихсон Пасарибу. По его словам, семь человек смогли своевременно спуститься вниз.

Уточняется, что район закрывали для туристов еще в апреле из-за зафиксированного усиления вулканической активности. Пасарибу отметил, что спасательную операцию развернули в труднопроходимой местности, доступной для транспортных средств только на части склона. «Остальную часть пути [пострадавших] нужно переносить на носилках. И все еще слышен гул от извержения. Это замедляет эвакуацию», — пояснил он.

Сообщается, что в результате извержения вулкана на высоту 10 километров поднялось облако пепла. Оно может накрыть жилые районы и город Тобело, предупредила глава государственного геологического агентства Лана Сариа.

