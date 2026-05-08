18:03, 8 мая 2026

Два туриста не выжили при извержении вулкана в Индонезии

The Guardian: Два туриста не выжили при извержении вулкана Дуконо в Индонезии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Basarnas / Anadolu via Getty Images

Два туриста не выжили после извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера на востоке Индонезии. Об этом пишет газета The Guardian.

Еще как минимум десять отдыхающих пропали без вести. «[Не выжили] трое: двое иностранцев и один житель острова Тернате», — сообщил телеканалу Kompas TV начальник полиции северной Хальмахеры Эрлихсон Пасарибу. По его словам, семь человек смогли своевременно спуститься вниз.

Уточняется, что район закрывали для туристов еще в апреле из-за зафиксированного усиления вулканической активности. Пасарибу отметил, что спасательную операцию развернули в труднопроходимой местности, доступной для транспортных средств только на части склона. «Остальную часть пути [пострадавших] нужно переносить на носилках. И все еще слышен гул от извержения. Это замедляет эвакуацию», — пояснил он.

Сообщается, что в результате извержения вулкана на высоту 10 километров поднялось облако пепла. Оно может накрыть жилые районы и город Тобело, предупредила глава государственного геологического агентства Лана Сариа.

Ранее туристы начали спасаться бегством от извергающегося вулкана в Гватемале. Инцидент попал на видео.

