Туристы начали спасаться бегством от извергающегося вулкана и попали на видео

Туристам пришлось бежать от извергающегося вулкана Сантьягито в Гватемале

Туристам пришлось бежать от извергающегося вулкана Сантьягито в Гватемале. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, когда группа путешественников осматривала жерло вулкана, произошло мощное извержение. На опубликованное в сети видео попал момент с исследователями, которые начали спасаться бегством от летящих камней и пепла у них под ногами. При этом один мужчина сорвался со склона.

Уточняется, что люди шли по горному маршруту под названием «тропа смерти». Вулкан Сантьягито считается одним из самых опасных в Центральной Америке из-за частых извержений. Подниматься на него запрещено, однако это правило часто нарушается.

