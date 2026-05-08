16:04, 8 мая 2026

Избрана «Королева Москвы»

Победительницей конкурса красоты «Королева Москвы» стала Надежда Шанина
Олег Парамонов

Фото: @nadinshanina

Актриса и телеведущая Надежда Шанина стала победительницей конкурса красоты «Королева Москвы и Московской области». Об этом сообщает издание The Voice.

За титул «Гран-При Королева Москвы» боролись 34 участницы, но жюри в итоге избрало Шанину. Ей вручили колье ручной работы с драгоценными камнями. Также победительница завоевала право представлять Россию на международных конкурсах красоты.

Шанина родилась в Казани и получила два высших образования. Более 15 лет она занимала руководящие должности в автомобильном бизнесе. Сейчас она работает на телевидении и занимается развитием персональных брендов моделей.

Организатором конкурса была вице-президент Союза дизайнеров Москвы Виктория Царенко, а в жюри, среди прочих, входили олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и президент телеканала Europa Plus TV Алина Артц.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош посоветовала девушкам не участвовать в конкурсах красоты без особой причины.

