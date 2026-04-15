11:04, 15 апреля 2026

Самая красивая девушка посоветовала не участвовать в конкурсах красоты без особой причины

Екатерина Лобанова
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: Luis Manuel Lopez / Reuters

Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» мексиканка Фатима Бош посоветовала девушкам не участвовать в конкурсах красоты без особой причины. Об этом сообщает издание Hola!

Журналисты спросили у Бош, какой бы совет она дала девушкам, мечтающим участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Ответ самой красивой девушки мира был неожиданным.

Честно говоря, я бы никому не советовала участвовать в конкурсах красоты. Я говорю искренне. Правда в том, что от личности девушки, получившей корону победительницы, и от цели, которую она преследует, зависит, какой будет «Мисс Вселенная». Если у вас есть важный проект и вы хотите сделать его более заметным, тогда дерзайте

Фатима Бош«Мисс Вселенная — 2025»
Слова Бош вызвали критику у победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 1991» Лупиты Джонс, также представлявшей Мексику. Она сочла, что нынешняя обладательница короны обесценивает старания участниц.

Бош пришлось давать дополнительные пояснения. Она считает, что ее слова были неправильно поняты. «Я имела в виду следующее: не участвуйте в конкурсах красоты просто потому, что вы красивы. Делайте это ради более высокой цели, чего-то более глубокого», — подчеркнула мексиканка. Она считает, что девушкам в первую очередь важно заниматься делом, наполняющим их жизнь смыслом и приносящим удовлетворение, а не рассчитывать только на внешность.

21 ноября 2025 года Фатима Бош победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Ранее сообщалось, что Фатима Бош почувствовала себя плохо во время фестиваля в Эквадоре. Инцидент произошел 15 февраля на глазах у тысяч гостей традиционного фестиваля цветов и фруктов и попал на видео.

