Пассажиров отмененных авиарейсов отвезут на юг России на поездах

В России задействуют поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов

Пассажиров отмененных авиарейсов отвезут на юг России на поездах и автобусах — организовать передвижение поручил глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Глава Минтранса Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО "РЖД" и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что для пассажиров задержанных рейсов организовывают питание и размещение в гостиницах согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-82).

Утром 8 мая 13 российских аэропортов приостановили работу из-за атак украинских БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь шла об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.