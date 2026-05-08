Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:05, 8 мая 2026Путешествия

Пассажиров отмененных авиарейсов отвезут на юг России на поездах

В России задействуют поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Пассажиров отмененных авиарейсов отвезут на юг России на поездах и автобусах — организовать передвижение поручил глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Глава Минтранса Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО "РЖД" и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что для пассажиров задержанных рейсов организовывают питание и размещение в гостиницах согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-82).

Утром 8 мая 13 российских аэропортов приостановили работу из-за атак украинских БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь шла об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пощады не будет». Лавров жестко пригрозил странам Запада. В чем причина?

    В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok