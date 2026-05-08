Путешествия на майских по России стали дешевле из-за падения цен на квартиры

Путешествия по России на майских праздниках стали дешевле из-за падения цен на посуточную аренду квартир. Об этом ТАСС рассказал директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.

«Сильнее всего сократились ставки в Волгограде — на 20 процентов и Бресте — на 15 процентов», — поделился собеседник агентства. Он объяснил, что падение цен связано с короткими выходными и низким спросом.

Мусин добавил, что также ставки на жилье в Минске (Белоруссия) упали на 12 процентов в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году. Так, в столице Белоруссии ночь в арендованной квартире 9 мая обойдется в 8,1 тысячи рублей, в Волгограде — в 6,9 тысячи рублей, в Бресте — в 8 тысяч рублей.

Ранее россиян пообещали удивить ценами на отели во время майских праздников. Сообщалось, что в некоторых регионах цены даже снизились или не изменились вовсе с 2025 года.