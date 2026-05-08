Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 8 мая 2026Экономика

Россиянам назвали способ избавиться от источника антисанитарии в доме

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Жильцы могут договориться и заварить мусоропровод в доме
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жильцы многоквартирного дома могут договориться и заварить мусоропровод. Способ избавиться от источника антисанитарии в подъезде назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет RT.

Чтобы изменить порядок пользования общедомовым имуществом, нужно провести собрание собственников. «Именно из-за того, что это затрагивает права всех жильцов, закон требует квалифицированное большинство: две трети "за" от общего количества голосов в доме, а не только от тех, кто мог прийти на очную часть собрания», — уточнил специалист.

Бондарь подчеркнул, что ни в коем случае принимать решение о консервации мусоропровода нельзя без одобрения жильцов с инвалидностью. Так есть риск оставить людей, которым трудно дойти до площадки с контейнерами, один на один с серьезной проблемой. Сложности могут возникнуть и у пожилых людей — они имеют право пожаловаться в жилинспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор, заключил эксперт.

Ранее Бондарь предупредил, что заваривание двери соседу из-за конфликта является незаконным действием и может обернуться лишением свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    В зоне СВО заметили «Герберу» с «мини-камикадзе»

    Ушедший из России автогигант заявил о миллиардных убытках

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok