Россиянам назвали способ избавиться от источника антисанитарии в доме

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Жильцы могут договориться и заварить мусоропровод в доме

Жильцы многоквартирного дома могут договориться и заварить мусоропровод. Способ избавиться от источника антисанитарии в подъезде назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет RT.

Чтобы изменить порядок пользования общедомовым имуществом, нужно провести собрание собственников. «Именно из-за того, что это затрагивает права всех жильцов, закон требует квалифицированное большинство: две трети "за" от общего количества голосов в доме, а не только от тех, кто мог прийти на очную часть собрания», — уточнил специалист.

Бондарь подчеркнул, что ни в коем случае принимать решение о консервации мусоропровода нельзя без одобрения жильцов с инвалидностью. Так есть риск оставить людей, которым трудно дойти до площадки с контейнерами, один на один с серьезной проблемой. Сложности могут возникнуть и у пожилых людей — они имеют право пожаловаться в жилинспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор, заключил эксперт.

Ранее Бондарь предупредил, что заваривание двери соседу из-за конфликта является незаконным действием и может обернуться лишением свободы.