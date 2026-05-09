18:12, 9 мая 2026Бывший СССР

Флаг России установили в Херсоне

«РВ»: Операторы БПЛА 126-й и 144-й бригад ВС России установили флаги в Херсоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии Вооруженных сил (ВС) России установили с помощью дронов флаги в подконтрольном Киеву Херсоне и его окрестностях. Видео публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«В День Победы русские воины напомнили врагу, что Херсон будет освобожден», — добавили авторы.

«РВ» опубликовал видео водружения флагов России и родов войск ВС России, предположительно, на окраине Херсона, а также в районе монумента Победы в парке Славы. Российские операторы дронов также возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне с помощью дрона в населенном пункте Тягинка.

Ранее расчеты войск беспилотных систем ВС России впервые приняли участие в параде Победы в Москве. По Красной площади также прошли расчеты курсантов военно-воздушных академий имени Жуковского и Гагарина, участвующих в подготовке кадров для Воздушно-космических сил и войск беспилотных систем ВС России.

