11:05, 9 мая 2026Россия

Расчеты войск беспилотных систем впервые приняли участие в параде Победы

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Расчеты войск беспилотных систем Вооруженных сил (ВС) России впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади. Прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем», — подчеркнул диктор.

В параде Победы также приняли участие расчеты курсантов Военно-воздушных академий имени Жуковского и Гагарина, участвующих в подготовке кадров для Воздушно-космических сил и войск беспилотных систем ВС России.

Ранее расчет военнослужащих Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы Корейской народно-демократической республики (КНДР) — прим. «Ленты.ру») впервые прошел по Красной площади на параде Победы. В параде Победы принял участие сводный расчет военнослужащих КНА, вооруженных автоматами Калашникова серебряного цвета.

