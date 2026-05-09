Кадыров высказался о победе в Великой Отечественной войне

Кадыров: Победа — это нравственный ориентир, напоминающий о цене мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал победу в Великой Отечественной войне символом мужества, самоотверженности и безграничной любви к Родине. Об этом политик написал в поздравлении с 81-й годовщиной Победы, опубликованном в Telegram-канале.

Кадыров заявил, что с первых дней Великой Отечественной войны враг пытался сломить дух народа. «Но он столкнулся с несокрушимой силой людей, объединенных одной целью — защитить свою землю, свои семьи, свою историю», — написал глава Чечни.

Значение Великой Победы остается неизменным, несмотря на проходящие десятилетия. «Это не только наша история, это нравственный ориентир, напоминающий о цене мира, о ценности единства и о необходимости беречь правду о событиях тех лет», — сказал Кадыров.

Он добавил, что сегодня народы России особенно ясно понимают, как важно хранить историческую справедливость и противостоять попыткам исказить историю. «Сила России, как и прежде, — в сплоченности ее народов, в уважении к своим корням, традициям и духовным ценностям», — подытожил Кадыров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Политик отметил, что подвиг многонационального народа СССР, который сокрушил нацизм, — это символ мужества и пример истинного патриотизма.