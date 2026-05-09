Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 9 мая 2026Россия

Кадыров высказался о победе в Великой Отечественной войне

Кадыров: Победа — это нравственный ориентир, напоминающий о цене мира
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал победу в Великой Отечественной войне символом мужества, самоотверженности и безграничной любви к Родине. Об этом политик написал в поздравлении с 81-й годовщиной Победы, опубликованном в Telegram-канале.

Кадыров заявил, что с первых дней Великой Отечественной войны враг пытался сломить дух народа. «Но он столкнулся с несокрушимой силой людей, объединенных одной целью — защитить свою землю, свои семьи, свою историю», — написал глава Чечни.

Значение Великой Победы остается неизменным, несмотря на проходящие десятилетия. «Это не только наша история, это нравственный ориентир, напоминающий о цене мира, о ценности единства и о необходимости беречь правду о событиях тех лет», — сказал Кадыров.

Он добавил, что сегодня народы России особенно ясно понимают, как важно хранить историческую справедливость и противостоять попыткам исказить историю. «Сила России, как и прежде, — в сплоченности ее народов, в уважении к своим корням, традициям и духовным ценностям», — подытожил Кадыров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Политик отметил, что подвиг многонационального народа СССР, который сокрушил нацизм, — это символ мужества и пример истинного патриотизма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    «Бессмертный полк» в Приднестровье собрал более ста тысяч человек

    Путина пригласили в Малайзию

    Иностранный лидер назвал Россию «вторым домом»

    Кадыров высказался о победе в Великой Отечественной войне

    Путин выразил надежду на развитие отношений с одной страной

    В России оценили возможность перехода от трехдневного перемирия к урегулированию конфликта

    Определен фаворит матча РПЛ «Локомотив» — «Балтика»

    Мадьяр стал премьер-министром Венгрии

    Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по приграничному региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok