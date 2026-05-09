Мишустин напомнил о ценности мира

Мишустин: День Победы напоминает о ценности мира и человеческой жизни

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующую телеграмму разместили на сайте правительства страны.

Мишустин отметил, что подвиг нашего многонационального народа, который сокрушил нацизм, — это символ мужества и пример истинного патриотизма.

«Этот священный день напоминает, насколько ценен мир, каждая человеческая жизнь. Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее», — говорится в поздравлении.

Премьер-министр подчеркнул, что бойцы специальной военной операции, которые защищают интересы и безопасность России, достойны своих предков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предки всех народов мира завещали потомкам беречь мир, и эта идея должна стать основной для нового миропорядка.