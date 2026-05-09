Руководство музея в Освенциме отказало россиянину в посещении

Руководство музея в Освенциме отказало в посещении сыну узника из России

Сын узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева, Александр, рассказал, что давно хотел посетить барак, где содержался его отец, но администрация музея отказывала ему несколько раз. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, еще в 1990-е годы он обращался к руководству, но оно ответило, что русский филиал барака закрыт на ремонт. «К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом», — подчеркнул он.

Россиянин добавил, что в 1960-х годах в здании барака организовали фотовыставку, где был представлен фотопортрет его отца, видного деятеля сопротивления. Лебедев добавил: он не знает, что происходит с русским бараком, но туда никого не пускают.

Ранее Польша не пригласила Россию на празднование годовщины освобождения концлагеря в Освенциме. Советские войска освободили узников концлагеря Освенцим 27 января 1945 года.