Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 19 января 2026Мир

Польша не пригласила Россию на празднование годовщины освобождения концлагеря в Освенциме

Польша не позвала посольство РФ на годовщину освобождения концлагеря в Освенциме
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Victoria Jones / Pool / Reuters

Польша не позвала посольство России на празднование годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, сообщает РИА Новости.

«Тем не менее, мы храним и будем хранить память о жертвах концлагеря и подвиге советских солдат, освободивших его», — подчеркнул дипломат.

81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме будет отмечаться 27 января.

Ранее российское посольство в Варшаве предупредило граждан РФ о росте русофобских настроений в Польше и порекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Как уточнили дипломаты, польские власти по просьбе Украины могут интерпретировать поездки в новые регионы России как противоправные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Открытое окно оставило без воды десятки домов в российском городе

    Губерниев оценил приглашение в КХЛ обвиненного в домашнем насилии канадского тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok