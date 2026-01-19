Польша не пригласила Россию на празднование годовщины освобождения концлагеря в Освенциме

Польша не позвала посольство России на празднование годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, сообщает РИА Новости.

«Тем не менее, мы храним и будем хранить память о жертвах концлагеря и подвиге советских солдат, освободивших его», — подчеркнул дипломат.

81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме будет отмечаться 27 января.

Ранее российское посольство в Варшаве предупредило граждан РФ о росте русофобских настроений в Польше и порекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Как уточнили дипломаты, польские власти по просьбе Украины могут интерпретировать поездки в новые регионы России как противоправные.