Россиян предупредили о росте русофобских настроений в Польше

Посольство России предупредило о росте русофобских настроений в Польше

Российское посольство в Варшаве предупредило граждан РФ о росте русофобских настроений в Польше и порекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Как уточнили дипломаты, польские власти по просьбе Украины могут интерпретировать поездки в новые регионы России как противоправные.

«В Польше отмечаются рост русофобских настроений, увеличение случаев преследования российских граждан, обвинений в их адрес по совершенно надуманным предлогам», — подчеркнули в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «пещерной русофобией» Польши закрытие российского генконсульства в Гданьске.