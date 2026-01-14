Реклама

22:09, 14 января 2026

Россиян предупредили о росте русофобских настроений в Польше

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российское посольство в Варшаве предупредило граждан РФ о росте русофобских настроений в Польше и порекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Как уточнили дипломаты, польские власти по просьбе Украины могут интерпретировать поездки в новые регионы России как противоправные.

«В Польше отмечаются рост русофобских настроений, увеличение случаев преследования российских граждан, обвинений в их адрес по совершенно надуманным предлогам», — подчеркнули в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «пещерной русофобией» Польши закрытие российского генконсульства в Гданьске.

