17:14, 20 ноября 2025Мир

Захарова обвинила Польшу в пещерной русофобии

Захарова объяснила пещерной русофобией закрытие генконсульства РФ в Гданьске
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «пещерной русофобией» Польши закрытие российского генконсульства в Гданьске. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы рассматриваем этот очередной враждебный шаг польских властей как проявление целенаправленной политики на разрушение двусторонних отношений на фоне господствующей в Польше пещерной русофобии», — сказала она.

Захарова предупредила, что Москва даст зеркальный ответ на действия Варшавы, ощутимо ограничив польское консульское дипломатическое присутствие в России.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее российское консульство на территории страны — в городе Гданьске «в ответ на диверсию на железной дороге, произошедшую в минувшие выходные».

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал глупостью и чушью обвинения польских властей в причастности России к подрыву ведущей в сторону Украины железной дороги.

