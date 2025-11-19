Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 19 ноября 2025Мир

Посол в Польше назвал чушью обвинения в причастности России к подрыву железной дороги

Ордаш: Обвинения в причастности России к подрыву ж/д путей в Польше — чушь
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетДиверсии в России

Фото: Kprm / Reuters

Обвинения польских властей в причастности России к подрыву ведущей в сторону Украины железной дороги — полная глупость и чушь. Об этом, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«В совершении этих акций подозреваются граждане Украины, как и в большинстве якобы диверсионных актов в Польше в последнее время. Просто Польша не там ищет виновных. Зачем России организовывать в Польше такие акции? Какой для нас в этом смысл? Какую цель мы преследуем? Мы совершенно в этом не заинтересованы», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении Варшавы закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. В польском МИД связали решение с диверсией на железной дороге, произошедшей в минувшие выходные.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины. Политик рассказал, что после инцидента мужчины бежали из страны через пограничный пункт в Тересполе на границе с Белоруссией, и заявил, что диверсанты якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    В детском доме в Воронеже рассказали о последствиях атаки ракетами ATACMS

    Премьера Украины обвинили во лжи из-за отказа отчитаться о коррупционном скандале

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости