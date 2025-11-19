Ордаш: Обвинения в причастности России к подрыву ж/д путей в Польше — чушь

Обвинения польских властей в причастности России к подрыву ведущей в сторону Украины железной дороги — полная глупость и чушь. Об этом, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«В совершении этих акций подозреваются граждане Украины, как и в большинстве якобы диверсионных актов в Польше в последнее время. Просто Польша не там ищет виновных. Зачем России организовывать в Польше такие акции? Какой для нас в этом смысл? Какую цель мы преследуем? Мы совершенно в этом не заинтересованы», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении Варшавы закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. В польском МИД связали решение с диверсией на железной дороге, произошедшей в минувшие выходные.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины. Политик рассказал, что после инцидента мужчины бежали из страны через пограничный пункт в Тересполе на границе с Белоруссией, и заявил, что диверсанты якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.