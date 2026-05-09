Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 9 мая 2026Россия

Ушаков анонсировал выступление Путина

Ушаков сообщил, что Путин выступит 9 мая перед СМИ
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выступит перед представителями средств массовой информации (СМИ), сообщил ТАСС его помощник Юрий Ушаков.

По его словам, выступление главы государства состоится 9 мая.

«Сейчас он будет давать брифинг», — сказал чиновник агентству.

Российский лидер в субботу проводит серию встреч в Кремле с зарубежными коллегами, которые прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Ушаков оценил вероятность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Флаг России установили в Херсоне

    В Госдуме связали критику Дня Победы с низким интеллектом

    Эстонцы послушали концерт в Ивангороде

    Ушаков анонсировал выступление Путина

    Оценены шансы Чимаева в бою с американцем на турнире UFC

    Сербия пообещала говорить «нет» новым Гитлерам

    В Словакии обвинили ЕС в использовании украинцев против России

    Путин поздравил Сисулита с переизбранием

    Раскрыто содержимое подарочных рюкзаков для участников СВО на параде Победы

    Врач перечислил скрытые симптомы астмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok