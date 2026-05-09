Ушаков анонсировал выступление Путина

Ушаков сообщил, что Путин выступит 9 мая перед СМИ

Президент России Владимир Путин выступит перед представителями средств массовой информации (СМИ), сообщил ТАСС его помощник Юрий Ушаков.

По его словам, выступление главы государства состоится 9 мая.

«Сейчас он будет давать брифинг», — сказал чиновник агентству.

Российский лидер в субботу проводит серию встреч в Кремле с зарубежными коллегами, которые прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Ушаков оценил вероятность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Китае.