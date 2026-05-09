18:37, 9 мая 2026Россия

Путин поздравил Сисулита с переизбранием на пост президента Лаоса
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита с переизбранием на пост. Лидеры стран провели переговоры в Москве, сообщили на сайте Кремля.

«Наши встречи вошли в добрую традицию, вы второй раз участвуете в праздновании Дня Победы в Москве. А в июле прошлого года побывали в России с официальным визитом. Хотел бы еще раз поздравить вас с переизбранием на пост президента», — сказал Путин.

Сисулит был переизбран генеральным секретарем Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса 8 января.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что торговля между Россией и Лаосом увеличилась вдвое. Он подчеркнул, что двухсторонние отношения стран строятся на основе дружбы и доверия.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва и Вьентьян прорабатывают первую поставку российских нефтепродуктов в Лаос.

