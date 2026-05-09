17:48, 9 мая 2026

В правительстве рассказали о планах поставки российской нефти новому партнеру

Алевтина Запольская

Фото: Stringer / Reuters

Москва и Лаос прорабатывают первую поставку российских нефтепродуктов в страну. С таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак в комментарии «Известиям», видео опубликовано в Telegram.

«Практически все страны выражают интерес, чтобы получать нефтепродукты, нефть, газовые ресурсы из России, потому что Россия показывает себя в условиях нынешнего кризиса как стабильный и надежный поставщик энергоресурса на мировые рынки», — подчеркнул чиновник.

Новак подчеркнул заинтересованность Москвы в новых долгосрочных контрактах на поставки нефтепродуктов, а также рассказал о проработке заявок от международных партнеров российскими компаниями. Вице-премьер отметил почти двукратный рост товарооборота с Лаосом за 2025 год, в том числе за счет продукции машиностроения с высокой добавленной стоимостью.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле. Президент Лаоса выразил Путину благодарность за теплый прием в Москве.

