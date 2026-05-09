Путин встретился с президентом Лаоса Сисулитом

Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши отношения строятся и выстраиваются на основе дружбы, взаимного уважения и доверия», — подчеркнул Путин в ходе переговоров.

Российский лидер также отметил двукратное увеличение взаимной торговли двух стран. В свою очередь, президент Лаоса выразил Путину благодарность за теплый прием в Москве.

Ранее верховный правитель Малайзии султан Ибрагим в ходе встречи в Кремле пригласил Путина с государственным визитом в 2027 году.