17:06, 9 мая 2026Мир

Путин встретился с президентом Лаоса

Путин встретился с президентом Лаоса Сисулитом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши отношения строятся и выстраиваются на основе дружбы, взаимного уважения и доверия», — подчеркнул Путин в ходе переговоров.

Российский лидер также отметил двукратное увеличение взаимной торговли двух стран. В свою очередь, президент Лаоса выразил Путину благодарность за теплый прием в Москве.

Ранее верховный правитель Малайзии султан Ибрагим в ходе встречи в Кремле пригласил Путина с государственным визитом в 2027 году.

