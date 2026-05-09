Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 9 мая 2026Россия

Вероятность встречи Путина с Трампом в Китае оценили

Ушаков усомнился в проведении встречи Путина и Трампа в Китае
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в вероятности встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Китае. Его оценку приводит РИА Новости.

Президент США посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит планировали на 31 марта — 2 апреля, однако поездку перенесли из-за ситуации вокруг Ирана.

«По-моему, нереально», — сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о вероятной встрече Путина и Трампа.

Ранее президент США заявил о готовности направить своих переговорщиков в Москву для содействия урегулированию украинского конфликта.

8 мая Путин рассказал, что в ходе последнего разговора с Трампом они вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в Малайзию

    В Раде высказались о критической нехватке людей в ВСУ

    Мужчинам назвали ранние симптомы рака простаты

    Вероятность встречи Путина с Трампом в Китае оценили

    В Кремле высказались о позиции по встрече Путина и Зеленского

    Путин встретился с президентом Лаоса

    В центре Москвы прошел флешмоб в честь Дня Победы

    В Кремле раскрыли деталь подготовки к перемирию

    В Кремле высказались о новом обмене военнопленными с Украиной

    Стало известно о попытках прорыва ВСУ во время объявленного Киевом перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok