Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: ЕС использует украинцев против России

Европейский союз (ЕС) использует украинцев для борьбы против России. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает РИА Новости.

По словам политика, в Евросоюзе есть голоса, выступающие за продолжение украинского конфликта.

«Возникает ощущение, что это прокси-война, а украинцами злоупотребляют для ее продолжения», — подчеркнул Гашпар.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Европе возникает новый «железный занавес». Он отметил, что поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения с Россией.