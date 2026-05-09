18:41, 9 мая 2026

В Словакии обвинили ЕС в использовании украинцев против России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейский союз (ЕС) использует украинцев для борьбы против России. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает РИА Новости.

По словам политика, в Евросоюзе есть голоса, выступающие за продолжение украинского конфликта.

«Возникает ощущение, что это прокси-война, а украинцами злоупотребляют для ее продолжения», — подчеркнул Гашпар.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Европе возникает новый «железный занавес». Он отметил, что поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения с Россией.

