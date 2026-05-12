Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:34, 12 мая 2026Из жизни

Две собачки съели золото хозяина на сотни тысяч рублей

В Таиланде собаки съели золотую цепочку хозяина, стоящую сотни тысяч рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: eranasho / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде две собаки породы померанский шпиц съели ювелирное украшение, стоящее сотни тысяч рублей. Об этом сообщает издание The Thaiger.

У 41-летнего Наттапорна Руккачарта живут три собачки, которых зовут Шабу, Юджин и Соджу. Он лег спать, оставив на стуле золотую цепочку, стоящую более 210 тысяч батов (480 тысяч рублей). Утром его разбудил крики девушки, обнаружившей, что Шабу и Юджин жуют украшение. Прежде чем их успели остановить, они проглотили золота примерно на 140 тысяч батов (320 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021

Вскоре у собак началась рвота. Рентгеновский снимок подтвердил, что у Шабу и Юджин в желудках скопилось золото. Ветеринар рекомендовал срочно прооперировать питомцев. Хозяева согласились. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас собаки восстанавливаются под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что житель Китая обнаружил в желудке утки золото, стоящее 12 тысяч юаней. Скорее всего, она нашла и проглотила его вместе с речным илом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    В России отреагировали на задержание бывшего главы офиса Зеленского

    Россиянин до смерти избил водителя на ходу

    55-летний Монсон начал переговоры о бое с 37-летним Иваном Емельяненко

    МИД напомнил об инициативе Путина о встрече «ядерной пятерки»

    Россияне описали одну бюджетную зарубежную авиакомпанию фразой «это реально дно»

    Появились подробности госпитализации освободившегося из СИЗО российского мэра

    В России начал пропадать интерес к IT

    Microsoft скопировала Apple

    Две собачки съели золото хозяина на сотни тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok