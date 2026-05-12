Две собачки съели золото хозяина на сотни тысяч рублей

В Таиланде собаки съели золотую цепочку хозяина, стоящую сотни тысяч рублей

В Таиланде две собаки породы померанский шпиц съели ювелирное украшение, стоящее сотни тысяч рублей. Об этом сообщает издание The Thaiger.

У 41-летнего Наттапорна Руккачарта живут три собачки, которых зовут Шабу, Юджин и Соджу. Он лег спать, оставив на стуле золотую цепочку, стоящую более 210 тысяч батов (480 тысяч рублей). Утром его разбудил крики девушки, обнаружившей, что Шабу и Юджин жуют украшение. Прежде чем их успели остановить, они проглотили золота примерно на 140 тысяч батов (320 тысяч рублей).

Вскоре у собак началась рвота. Рентгеновский снимок подтвердил, что у Шабу и Юджин в желудках скопилось золото. Ветеринар рекомендовал срочно прооперировать питомцев. Хозяева согласились. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас собаки восстанавливаются под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что житель Китая обнаружил в желудке утки золото, стоящее 12 тысяч юаней. Скорее всего, она нашла и проглотила его вместе с речным илом.