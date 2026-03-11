Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

В Китае мужчина нашел в желудке утки золото, когда разделывал ее

Житель Китая вспорол желудок домашней птицы и обнаружил там золото. Об этом сообщает South China Morning Post.

Случай произошел в провинции Хунань. Фермер по фамилии Лью держит у себя уток. Птицы живут на свободном выгуле возле реки, где в прошлом велась добыча золота. Когда мужчина забил одну из уток и начал ее разделывать, он с удивлением нашел внутри около десяти граммов самородков желтого цвета.

Он собрал крупинки и отдал их на экспертизу. Подтвердилось, что это действительно золото, находку оценили примерно в 12 тысяч юаней (около 138 тысяч рублей). Отец Лью посчитал это знаком удачи на весь предстоящий год.

Золото птица проглотила вместе с речным илом. По словам специалистов, металл не переваривается и обычно выходит естественным путем, не причиняя животным вреда. Однако крупные куски все же могут вызвать непроходимость кишечника.

