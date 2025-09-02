Из жизни
16:34, 2 сентября 2025Из жизни

Женщина выбросила дорогое украшение и получила его назад

В Индии мусорщик вернул женщине украшение, которое она случайно выбросила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

В Индии женщина случайно выбросила ожерелье стоимостью 100 тысяч рупий (примерно 90 тысяч рублей) и получила его назад благодаря водителю мусоровоза. Об этом сообщает NDTV.

Жительница города Девас по ошибке уронила в контейнер с бытовыми отходами свою мангаласутру — золотое ожерелье, которое жених дарит невесте во время свадьбы в качестве символа брачных уз. Впоследствии водитель муниципального мусоровоза обнаружил золотое украшение и лично вернул его владелице, проявив удивительную честность

Местный советник Рупеш Верма высоко оценил поступок мусорщика и наградил его цветами и денежной премией в 1,1 тысячи рупий (1,2 тысячи рублей). «Как солдаты защищают нашу страну, так и сотрудники муниципальных служб играют важную роль в обслуживании и безопасности города», — заявил чиновник.

Ранее житель Канады сумел найти обручальное и помолвочное кольца жены на свалке после того, как она случайно выбросила их в мусор вместе с органическими отходами. Стив Ван Иссельдейк провел несколько часов в окружении 18 тонн отходов на полигоне Мисшен в Британской Колумбии.

