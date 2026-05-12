Поведение пьяного россиянина в самолете до Мальдив описали фразой «начал блевать в проход»

Пассажирка самолета, летевшего из Москвы до мальдивского острова Мале, описала поведение пьяного соотечественника фразой «начал блевать в проход». Об этом она рассказала на своей странице @wow_turetskaya в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, мужчина стал вести себя неадекватно в самом начале девятичасового перелета. Он громко разговаривал, приставал к попутчикам, нецензурно выражался, пугал детей и распивал купленные в Duty Free алкогольные напитки.

Кроме того, путешественник мешал членам экипажа выполнять свою работу. Те, в свою очередь, неоднократно просили его прекратить дебоширить. Вскоре после этого мужчину вырвало прямо на пол в проходе самолета.

«Дальше он начал засовывать два пальца в рот, чтобы продолжить извергать из себя эти рвотные массы. После того как он проблевался раз пять, он пробежался по салону, добежал до класса "комфорт", вырвал из тележки бутылку вина и начал ее залпом пить, пока никто не видел. Как вообще такое существо могли допустить на рейс?» — задалась вопросом россиянка, заметив, что ее дети были шокированы увиденным.

Ранее россиянин впал в буйство на борту самолета в США, устроил драку и не выжил в схватке с полицией. 39-летний гражданин России Евгений Лагода летел из Москвы на Ямайку с пересадкой в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.