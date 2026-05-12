Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:33, 12 мая 2026Путешествия

Поведение пьяного россиянина в самолете до Мальдив описали фразой «начал блевать в проход»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @wow_turetskaya

Пассажирка самолета, летевшего из Москвы до мальдивского острова Мале, описала поведение пьяного соотечественника фразой «начал блевать в проход». Об этом она рассказала на своей странице @wow_turetskaya в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, мужчина стал вести себя неадекватно в самом начале девятичасового перелета. Он громко разговаривал, приставал к попутчикам, нецензурно выражался, пугал детей и распивал купленные в Duty Free алкогольные напитки.

Кроме того, путешественник мешал членам экипажа выполнять свою работу. Те, в свою очередь, неоднократно просили его прекратить дебоширить. Вскоре после этого мужчину вырвало прямо на пол в проходе самолета.

«Дальше он начал засовывать два пальца в рот, чтобы продолжить извергать из себя эти рвотные массы. После того как он проблевался раз пять, он пробежался по салону, добежал до класса "комфорт", вырвал из тележки бутылку вина и начал ее залпом пить, пока никто не видел. Как вообще такое существо могли допустить на рейс?» — задалась вопросом россиянка, заметив, что ее дети были шокированы увиденным.

Ранее россиянин впал в буйство на борту самолета в США, устроил драку и не выжил в схватке с полицией. 39-летний гражданин России Евгений Лагода летел из Москвы на Ямайку с пересадкой в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известная российская певица оказалась на допросе

    Шеф Пентагона заявил о наличии у США плана эскалации конфликта с Ираном

    Трамп раскрыл важную договоренность с Ираном

    В Армении высказались о «разводе» с Россией

    Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

    Людям старше 50 назвали продукты для здоровья суставов и костей

    53-летняя туристка попала под лавину на пятой по высоте горе планеты и не выжила

    В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

    Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

    Полицейские угрожали россиянину с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok