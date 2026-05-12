19:44, 12 мая 2026

Пропавшего без вести в Хорватии видеоблогера нашли бездыханным в реке

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @narcyz.yt

Популярный видеоблогер из Польши отправился в одиночное путешествие по Хорватии и не выжил. Об этом стало известно Daily Star.

По данным источника, Никодем Чижевский, известный как Narcyz и имеющий более 455 тысяч подписчиков на YouTube, пропал без вести во время поездки в хорватскую столицу Загреб. Последний раз 23-летний мужчина связывался с семьей 8 апреля.

7 мая после масштабных поисков власти подтвердили, что молодого человека нашли бездыханным в реке. «Инцидент произошел на территории Хорватии, поэтому проводить расследование будут местные службы и учреждения», — заявила пресс-секретарь полиции Гливице — родного города Чижевского.

Подробности о причине или обстоятельствах смерти блогера не обнародованы. Офицеры ждут результатов посмертной экспертизы, которая должна установить, были ли причастны к трагедии третьи лица или произошел несчастный случай.

Ранее модель отправилась на отдых в Марокко по системе «все включено» и пропала без вести. 31-летняя туристка появлялась в сети 13 апреля — с тех пор о ней ничего не известно.

