Пропавшего без вести в Хорватии видеоблогера нашли бездыханным в реке

Daily Star: Видеоблогер из Польши не выжил во время путешествия по Хорватии

Популярный видеоблогер из Польши отправился в одиночное путешествие по Хорватии и не выжил. Об этом стало известно Daily Star.

По данным источника, Никодем Чижевский, известный как Narcyz и имеющий более 455 тысяч подписчиков на YouTube, пропал без вести во время поездки в хорватскую столицу Загреб. Последний раз 23-летний мужчина связывался с семьей 8 апреля.

7 мая после масштабных поисков власти подтвердили, что молодого человека нашли бездыханным в реке. «Инцидент произошел на территории Хорватии, поэтому проводить расследование будут местные службы и учреждения», — заявила пресс-секретарь полиции Гливице — родного города Чижевского.

Подробности о причине или обстоятельствах смерти блогера не обнародованы. Офицеры ждут результатов посмертной экспертизы, которая должна установить, были ли причастны к трагедии третьи лица или произошел несчастный случай.

