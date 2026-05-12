Россиян предостерегли от уничтожающего пользу кофе действия

Кардиолог Васильева: Сливки и сахар уничтожают пользу кофе
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Кофе положительно влияет на здоровье, но всего одно действие может уничтожить его пользу. Об этом россиянам рассказала кардиолог Ирина Васильева в своем Telegram-канале.

Васильева утверждает, что умеренное потребление кофе — две-три чашки в утренние часы — снижает риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, этот напиток защищает от развития сахарного диабета и положительно влияет на здоровье печени, написала она.

При этом специалистка предостерегла от добавления в кофе большого количества сахара, жирных сливок и сладких сиропов, поскольку они нейтрализуют его полезные свойства. Также Васильева посоветовала соблюдать осторожность при употреблении напитка людям с неконтролируемой артериальной гипертензией и индивидуальной гиперчувствительностью к кофеину.

Ранее стоматолог Энн Нгуен-Чанг призвала отказаться от чистки зубов после утреннего кофе. Она объяснила, что в этом напитке содержатся кислоты, которые могут временно размягчить эмаль.

