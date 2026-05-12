Доктор Мясников заявил о стыде за российскую медицину в одном вопросе

Доктор Мясников заявил, что эрозию шейки матки лечат неграмотные врачи

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что ему стыдно за российскую медицину в одном вопросе. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, среди врачей в России распространено мнение, что эрозию шейки матки нужно обязательно лечить. При этом зачастую это состояние является вариантом нормы, а не болезнью, подчеркнул он.

«Это же стыдно, за медицину нашу стыдно. Доктора, ну стыдно! Ты лечишь эрозию по факту ее обнаружения? Ты неграмотный врач», — возмутился Мясников. Он уточнил, что лечение обычно назначают в очень редких случаях, например, когда у женщины началось кровотечение или появились другие угрожающие жизни симптомы.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил россиян об ошибке во время майских праздников, которая может грозить тремя неделями сидения «на горшке». Специалист рассказал, что к этому, в частности, может привести неправильное питание.