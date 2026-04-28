18:16, 28 апреля 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил о грозящей тремя неделями сидения «на горшке» ошибке

Врач Мясников заявил, что нарушение микробиома может привести к расстройству ЖКТ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об ошибке во время майских праздников, которая может грозить тремя неделями сидения «на горшке». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, во время праздничных дней многие люди неправильно питаются и пьют алкоголь, из-за чего может пострадать их кишечный микробиом — сообщество микроорганизмов, живущих в этом органе.

«У вас может быть нарушение стула только потому, что микробиом на вас обиделся. И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке, просто не отходя», — предупредил доктор.

Ранее Мясников раскрыл способ снизить тягу к алкоголю. По его словам, такого эффекта можно достичь при регулярном приеме одного препарата.

