Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 13 мая 2026Россия

Девятиклассники в России будут сдавать новый устный экзамен

Музаев: С 2028 года девятиклассники должны будут сдать устный экзамен по истории
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года. Об этом на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории», — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора отметил, что решение связано с особой значимостью предмета. Он подчеркнул, что формат экзамена будет обсуждаться с учителями, учениками и экспертами.

В Минпросвещения уточняли, что устный экзамен по истории в девятых классах станет формой допуска к ОГЭ. Он должен помочь развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к событиям и личностям.

Материалы по теме:
Куда поступить без ЕГЭ в 2026 году: как получить образование без единого государственного экзамена
Куда поступить без ЕГЭ в 2026 году:как получить образование без единого государственного экзамена
27 апреля 2026
«Не стоит тратить десять лет на учебу» В России меняют систему образования. Чего ждать школьникам?
«Не стоит тратить десять лет на учебу»В России меняют систему образования. Чего ждать школьникам?
12 мая 2025
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз? Какие достижения учитывают в университетах в 2026 году
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз?Какие достижения учитывают в университетах в 2026 году
20 января 2026

Сейчас в России устная проверка знаний у девятиклассников есть только по русскому языку — она представляет собой итоговое собеседование, которое является обязательным допуском к остальным экзаменам. Устная часть проводится зимой, в нее входит четыре задания: чтение текста, его пересказ с цитатой, монолог на одну из предложенных тем и диалог с экзаменатором.

На 2026 год структура экзаменов ОГЭ осталась прежней. Все учащиеся девятых классов сдают четыре экзамена. Среди них есть два обязательных — русский и математика, и два предмета по выбору.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Фотографии из бухты обернулись для россиян уголовным делом о терроризме

    Названы возможные переговорщики с Россией от Европы

    Китай закрыл глаза на свои же санкции ради визита госсекретаря США

    Трамп раскрыл планы по Ирану перед визитом в Китай

    Онколог назвала способ отличить обычную родинку от меланомы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok